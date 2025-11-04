

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام رسمی فدراسیون کبدی، اسامی بازیکنان دعوت شده به دهمین و اخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در بنگلادش به شرح زیر (به ترتیب حروف الفبا) اعلام شد:

زهرا احمدی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، رویا داودیان، مریم سلگی، آزاده صیدی، اسما فخری، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، صبا مقصودلو، سحر یاری، فاطمه طوسی، سرپرست: زهرا محمدزاده، سرمربی: زهره تربتی نژاد، مربی؛ لیلا دوستوندی، مربی: آزاده سلگی

گفتنی است نهمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی بانوان از ۱۶ تا ۲۴ آبان در مجموعه ورزشی بعثت استان تهران برگزار می‌شود.

مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان از ۲۵ آبان در بنگلادش آغاز خواهد شد.