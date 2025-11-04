پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از حضور تاریخی و ماندگار مردم استان در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ قدر دانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حضور پربرکت و شکوهمند مردم غیور و انقلابی استان سیستان و بلوچستان در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان ۱۴۰۴، جلوهای درخشان از وفاداری به آرمانهای امام راحل و پیوند ناگسستنی با مقام معظم رهبری بود. شما دلاوران دیار سربداران با گامهای استوار و عزمی پولادین، یکبار دیگر صحنه رویارویی با استکبار جهانی را به عرصهی پیروزی حق مبدل ساختید و نمایشگاهی از عزت، غیرت و عظمت برپا نمودید.
این حضور گسترده و آگاهانه، پیام روشنی به دنیای متکبر بود که ملت ایران پس از قریب پنج دهه، با ایمانی راسختر و بصیرتی عمیقتر، همچنان بر اصول انقلاب اسلامی پای میفشارند و دشمنان را به خاک مذلت مینشانند. آیا این همه شکوه و عظمت کافی نیست تا خواب از چشمان دشمنان غافل برباید و پوچی توطئههایشان را به آنان بنمایاند؟
مردم قهرمان سیستان و بلوچستان با شرکت پرشور در این راهپیمایی عظیم، مشت محکمی بر دهان بدخواهان و یاوهگویان کوبیدند و وفاداری بیقید و شرط خود را به نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای بلند شهدا به نمایش گذاشتند. این حماسهآفرینی، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این استان کهن افزود و غرور آفرین ملت بزرگ ایران بود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان، با افتخار از این حضور حماسی تقدیر نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ملت سرافراز ایران و بهویژه مردم غیور سیستان و بلوچستان را در مسیر تداوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی مسئلت مینماید.