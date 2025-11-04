به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای دانش آموزی لاله‌های روشن شهرستان میاندورود در دبیرستان پسرانه شهید اسماعیل زاده دارابکلا برگزار شد.

فرمانده بسیج دانشجویی سپاه کربلا در این مراسم گفت: پاسداشت یاد و نام شهدا، ارزشمند است و برگزاری یادواره‌های شهدا برای نکوداشت این عزیزان ضروری است.

سید امیر ساداتی کرمی افزود: شهادت برای نزدیک شدن مقربان خدا برای حاکمیت الهی در کل دنیا است به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند: زنده نگه داشتن یاد شهید کمتر از شهادت نیست؛ انشاالله ما هم در جوار شهدا بتوانیم نقش آفرینی کنیم

فرمانده بسیج دانشجویی سپاه کربلا تصریح کرد: شهید از مهمترین داشته خودش که خیلی از افراد شاید بخاطر ترس از دست دادن اون حاضر نیستند مخالفت کنند از گوهر وجودی یعنی جان خودش میگذرد و برگزاری مراسم شهید پاسداشت نترسیدن و بر افروختن علیه طاغوت و قیام برای دین خداست.