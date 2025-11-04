پخش زنده
ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و پاویون وزارت علوم با مشارکت ۳۵ واحد فناور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد ملی که از ۱۳ تا ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ به مناسبت روز جهانی شهرها در مصلای امام خمینی (ره) تهران با هدف ترویج نوآوری، توسعه زیرساختهای شهری هوشمند و تبادل تجربه میان بخشهای علمی، صنعتی و مدیریتی کشور در حال برگزاری است.
این نمایشگاه در دو بخش نمایشگاهی و کنفرانسی طراحی شده و با حضور گسترده دستگاههای اجرایی، شهرداریها، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی همراه است.
دبیرخانه علمی این رخداد به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) محول شده است.