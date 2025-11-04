به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به یکی از اولویت‌های ما تأمین آب شرب پایدار در روستا‌ها است اظهار کرد: در همین راستا تأمین آب شرب را در قالب پروژه‌های مختلف از جمله جهاد آبرسانی، خیرین و طرح‌های ملی و آستانی اجرا کرده‌ایم.



به گفته نورالدین نوریزدان، در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، آبرسانی پایدار به ۱۳۲ روستا در لرستان انجام شده است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: علاوه بر این، پروژه‌های آبرسانی برای بیش از ۳۰۰ روستای دیگر نیز در دست اجراست و امیدواریم با بهره‌برداری از آنها ساکنان این روستا از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شوند.





