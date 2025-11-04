نتایج نهایی بخش‌های ادبی، هنری، پژوهشی و فناوری سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نهایی بخش‌های غیر آوایی این دوره از جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به شرح زیر است:

** ادبی

داستان‌نویسی

رتبه دوم؛ محمدرضا خیراندیش‌آستانه؛ دانشگاه آزاد استان گیلان

رتبه سوم؛ پویا آذرمی‌اجیرلو؛ دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

شعر

رتبه اول؛ زهرا جاودان؛ وزارت بهداشت استان فارس

رتبه دوم؛ زهرا نجفی خاتون‌آبادی؛ دانشگاه ملی مهارت استان اصفهان

رتبه سوم؛ امیرحسین برزگر بفرایی؛ دانشگاه فرهنگیان استان یزد

شایسته تقدیر؛ هادی پورمختار؛ وزارت علوم استان آذربایجان شرقی

شایسته تقدیر؛ آناهیتا حاتمی؛ وزارت بهداشت استان فارس

**هنری

خوشنویسی

رتبه اول؛ امین زنجانی؛ وزارت علوم استان خراسان رضوی

رتبه دوم؛ یوسف شیخی؛ دانشگاه آزاد استان فارس

رتبه سوم؛ سودابه صالحی چلچه؛ دانشگاه آزاد استان اصفهان (مشترک)

رتبه سوم؛ فاطمیه غیوری؛ دانشگاه ملی مهارت استان گیلان (مشترک)

شایسته تقدیر؛ زینب راوندی؛ وزارت علوم استان خراسان رضوی

تذهیب

رتبه اول؛ حدیثه دوستی؛ دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی

رتبه دوم؛ مریم پرکار خطیبی؛ وزارت بهداشت استان آذربایجان شرقی

رتبه سوم؛ زینب عیسی‌زاده؛ دانشگاه ملی مهارت استان قم

شایسته تقدیر؛ طا‌ها صنیع‌زاده؛ وزارت علوم استان تهران

شایسته تقدیر؛ فاطمه رجبی؛ دانشگاه آزاد استان کرمانشاه

شایسته تقدیر؛ سما محمدی؛ وزارت علوم استان اردبیل

شایسته تقدیر؛ معصومه بهرامی؛ دانشگاه علمی کاربردی استان تهران

طراحی پوستر

رتبه دوم؛ مهدی عزیزی؛ وزارت بهداشت

رتبه سوم؛ ترانه توکلی؛ وزارت علوم استان مرکزی

شایسته تقدیر؛ فاطمه‌زهرا چیتگر؛ دانشگاه ملی مهارت استان مازندران

شایسته تقدیر؛ لیلا آقاجانی؛ دانشگاه آزاد استان اصفهان

نقاشی

رتبه دوم؛ شبنم عسکری؛ دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی

عکاسی

رتبه اول؛ حانیه جلیلی؛ دانشگاه فرهنگیان استان البرز

رتبه دوم؛ سامان خدایاری؛ وزارت علوم استان تهران

رتبه سوم؛ مهدی درختی؛ وزارت بهداشت استان آذربایجان شرقی

شایسته تقدیر؛ امیررضا خوئینی؛ وزارت علوم استان اصفهان

شایسته تقدیر؛ کیمیا انصاری؛ دانشگاه ملی مهارت استان کرمان

شایسته تقدیر؛ سمانه دوره؛ دانشگاه آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد

**پژوهشی

مقاله‌نویسی

رتبه اول؛ حامد بردبار؛ دانشگاه آزاد استان مرکزی

رتبه دوم؛ جابر افتخاری؛ وزارت علوم استان اصفهان

رتبه سوم؛ حافظ علی دلجو عیسی‌لو؛ دانشگاه آزاد استان اردبیل

شایسه تقدیر؛ حسین جعفری؛ دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

شایسته تقدیر؛ زهرا شعبانی؛ دانشگاه فرهنگیان قم

تلخیص کتاب

رتبه اول؛ زهرا ملارسولی؛ وزارت بهداشت استان آذربایجان شرقی

رتبه دوم؛ علی یوسف‌زاده؛ وزارت بهداشت استان آذربایجان شرقی

رتبه سوم؛ پیمان زارع؛ وزارت علوم استان اردبیل

شایسته تقدیر؛ ضحی دری؛ وزارت بهداشت استان یزد

شایسته تقدیر؛ رضا کوکبی شیشوان؛ دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

** فناوری

تولید نرم‌افزار و اپلیکیشن

رتبه اول؛ محمدمهدی ربیعی؛ دانشگاه ملی مهارت استان مازندران

رتبه دوم؛ مهدی اکبری؛ دانشگاه ملی مهارت استان مازندران

تولیدات رسانه‌ای (پادپخش)

رتبه اول؛ زهرا مولایی؛ دانشگاه فرهنگیان استان زنجان

رتبه دوم؛ امیرحسین کسمایی؛ دانشگاه علوم معارف قرآن استان قم

رتبه سوم؛ مهدی حسنی؛ دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

شایسته تقدیر؛ فاطمه ذاکر؛ دانشگاه آزاد استان قم

شایسته تقدیر؛ ابوالفضل اسلامی؛ وزارت بهداشت استان مازندران

شایسته تقدیر؛ حسنا نیاکانی؛ وزارت بهداشت استان کرمانشاه

فیلم کوتاه

رتبه اول؛ علی اسماعیلی بنویدی؛ دانشگاه فرهنگیان استان قم

رتبه سوم؛ محمدسروش صلاحی بجستانی؛ دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی

شایسته تقدیر؛ سعید حافظی کلاه شادی؛ دانشگاه ملی مهارت استان مازندران

کلیپ

رتبه اول؛ محمدی موجی دیری؛ وزارت علوم استان قم

رتبه دوم؛ محمدحسین خداداده؛ دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی

رتبه سوم؛ سجاد اسحاقیان؛ دانشگاه آزاد استان اصفهان

شایسته تقدیر؛ فاطمه زارع درنیانی؛ دانشگاه آزاد استان فارس

شایسته تقدیر؛ حدیثه کمالی سرور؛ وزارت بهداشت استان سیستان و بلوچستان

طبق اعلام قبلی، قرار است از برگزیدگان بخش‌های غیرآوایی سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، جمعه ۱۶ آبان ماه و همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه بخش آوایی این دوره از جشنواره تجلیل شود.

گفتنی است؛ سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور ۱۵ تا ۱۸ آبان با شعار «شهید طهرانچی؛ شهید راه قرآن و علم» در دانشگاه آزاد اصفهان، برگزار خواهد شد.