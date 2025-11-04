پخش زنده
سخنگوی شهرداری تهران از انتصاب معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به انتصاب معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفت: علیرضا زاکانی شهردار تهران در احکام جداگانهای مشاور شهردار و سرپرست این معاونت را نیز منصوب کرد.
سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس حکم شهردار تهران، نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منصوب شد.
وی افزود: صارمی، با حکم شهردار تهران، به عنوان مشاور شهردار در حوزه شهرسازی در کنار شهردار تهران و تیم مدیریت شهری پایتخت خواهد بود.
نصرالله آبادیان سوابق فعالیت به عنوان شهردار در مناطق ۷، ۹ و ۱۱، قائم مقام شهرداری منطقه ۲، مشاور معاون امور مناطق شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، عضو هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات، عضو شورای سازمان فناوریهای نوین و نوآوریهای شهری، عضو شورای راهبری طرح جامع شهر تهران، شهردار بندر ماهشهر و شهردار هندیجان را در کارنامه خود دارد.