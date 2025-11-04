پخش زنده
خیابانهای همدان امروز پر از شور و فریاد بود؛ فریاد نسل جوانی که آمده بودند تا بگویند «ما ایستادهایم».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانشآموزان با پرچمهای سهرنگ در دست، در کنار خانوادهها و معلمانشان، راه شهیدان را مرور کردند.
۱۳ آبان، یادآور روزی است که دانشآموزان، در برابر سلطه و زورگویی ایستادند و تاریخ را ورق زدند.
استقلال، عزت و نه گفتن به استکبار همگی شعارها یکی بود.
بیانیه دانشآموزی امروز، عهدی دوباره با آرمان انقلاب و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
امروز، از همدان تا سراسر کشور، پیام ایستادگی و وحدت ملت ایران بار دیگر طنینانداز شد.