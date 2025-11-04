پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «راز چشم هایش»، از شبکه نمایش، مستند «خادم الرضا (ع)»، از شبکه مستند و مجموعه پلیسی «ششچهار»، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی«راز چشم هایش»، ساخته خوان خوزه کامپانلا، از شبکه نمایش پخش می شود.
این فیلم در گونه درام و اکشن از سینمای آرژانتین، داستان یک مشاور دولتی است که رمانی در مورد یک پرونده حل نشده خودکشی زمان کارش مینویسد و ...
«راز چشم هایش»، براساس رمانی از ادواردو ساچری، امشب ساعت ۲۳، پخش و چهارشنبه ۱۴ آبان ساعتهای ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سولداد ویلامیل، ریکاردو دارین، کارلا کوودو، پابلو راگو، خاویر گودینو و گوییلرمو فرانسلا را نام برد.
مستند «خادم الرضا (ع)»، روایتی از ارادت و پیوند عمیق استاد محمود فرشچیان با آستان قدس رضوی است که از خلال خاطرات او و گفتوگو با هنرمندان و مسئولان روایت میشود.
این اثر با تمرکز بر آفرینشهای ماندگاری، چون «ضامن آهو» و طراحی ضریح مطهر، میراث هنری و معنوی او را به تصویر میکشد.
مستند «خادمالرضا (ع)»، به تهیه کنندگی هادی سمیعی وکارگردانی رضا دهقان، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱، بازپخش میشود.
مجموعه داستانی «ششچهار»، در گونه جنایی و هیجانانگیز، محصول ۲۰۲۳ انگلستان، از شبکه تهران پخش میشود.
این مجموعه به کارگردانی «بِن اِی. ویلیامز» و با بازیگرانی، چون «کریس اونیل»، «وینت رابینسون» و «ریچارد کایل»، تاکنون موفق به کسب ۲۴ جایزه معتبر و ۱۱ نامزدی در جشنوارههای بینالمللی شده است.
در این مجموعه، یک کارآگاه پلیس به همراه همسرش ـ که مأمور سابق است ـ پس از ناپدید شدن دختر نوجوانشان، در مسیر تحقیقات با شبکهای از فساد، خیانت و پنهانکاری در نهادهای قدرت روبهرو میشوند.
مجموعه «ششچهار»، هر هفته، روزهای چهارشنبه تا جمعه، ساعت ۲۳، پخش میشود.