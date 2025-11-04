به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن با اشاره به اهمیت حفظ حرمت ایام سوگواری اهل بیت (ع)، اظهار داشت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر برگزاری مراسم شادی در ایام فاطمیه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قرار گرفت و با عوامل این اقدام هتاکانه برخورد قانونی شد.

سید مجتبی عاجل افزود: در این مراسم، آتلیه‌ای که مسئولیت فیلم‌برداری را برعهده داشت، شناسایی و پلمب و بانیان مراسم به مراجع قضایی احضار و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.

او با تأکید بر لزوم رعایت شئونات مذهبی در ایام عزاداری اهل بیت (ع) ادامه داد: برگزاری مراسم شادی در ایام فاطمیه و سایر مناسبت‌های مذهبی، موجب جریحه‌دار شدن احساسات دینی مردم می‌شود و دستگاه قضایی با چنین مواردی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

این مسئول تاکید کرد: در همین راستا، دستورالعملی برای نحوه برگزاری مراسم در ایام مذهبی تهیه و به پلیس اطلاعات شهرستان ارسال شده است تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.