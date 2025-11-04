انتشار گاز‌های قابل اشتعال در فضای بسته، عامل انفجار و‌ حریق در مخزن زیر زمینی قیر در شرکت پالایش نفت ایوانکی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روح اله ملک جعفریان سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوانکی با اعلام پایان عملیات اطفای حریق و مهار آتش در این واحد صنعتی گفت : انتشار گاز‌های قابل اشتعال در فضای بسته، عامل انفجار و‌ حریق در مخزن زیر زمینی قیر در شرکت پالایش نفت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی است.

وی افزود : این شرکت محل تولید عایق‌های رطوبتی و فرآورده های قیر بود که صبح امروز طعمه حریق شد.

در این حادثه یک نفر از کارگران جان باخت و ۳ نفر مصدوم شدند.