پخش زنده
امروز: -
به منظور سهولت دسترسی محلی و کاهش بار ترافیکی در منطقه ۵، طرح احداث رمپ دسترسی سازمان برنامه جنوبی به بزرگراه شهید باکری در حال اجرا است..
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ باعلام این خبر گفت: با اجرای این پروژه، امکان عبور مستقیم رمپ و اتصال سازمان برنامه جنوبی به بزرگراه شهید باکری فراهم میشود. این دسترسی جدید، علاوه بر ایجاد سهولت در تردد شهروندان، موجب کاهش بار ترافیکی در خیابانهای محلی و روانتر شدن جریان عبور و مرور در معابر منطقه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به حجم تردد خودروها در این محدوده و ضرورت اتصال سریع به شبکه بزرگراهی غرب تهران، اجرای این رمپ میتواند نقش مهمی در کاهش زمان سفر شهروندان و افزایش رضایتمندی ساکنان ایفا کند.
شهردار منطقه ۵ ادامه داد: اتصال سازمان برنامه جنوبی به بزرگراه باکری یکی از طرحهای راهبردی مدیریت ترافیک غرب تهران است. با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش بار ترافیکی در معابر محلی، ایمنی عبور و مرور ارتقا یافته و دسترسی مستقیم و ایمن برای ساکنان این محدوده فراهم میشود..