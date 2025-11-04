به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ باعلام این خبر گفت: با اجرای این پروژه، امکان عبور مستقیم رمپ و اتصال سازمان برنامه جنوبی به بزرگراه شهید باکری فراهم می‌شود. این دسترسی جدید، علاوه بر ایجاد سهولت در تردد شهروندان، موجب کاهش بار ترافیکی در خیابان‌های محلی و روان‌تر شدن جریان عبور و مرور در معابر منطقه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به حجم تردد خودرو‌ها در این محدوده و ضرورت اتصال سریع به شبکه بزرگراهی غرب تهران، اجرای این رمپ می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان سفر شهروندان و افزایش رضایتمندی ساکنان ایفا کند.

شهردار منطقه ۵ ادامه داد: اتصال سازمان برنامه جنوبی به بزرگراه باکری یکی از طرح‌های راهبردی مدیریت ترافیک غرب تهران است. با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش بار ترافیکی در معابر محلی، ایمنی عبور و مرور ارتقا یافته و دسترسی مستقیم و ایمن برای ساکنان این محدوده فراهم می‌شود..