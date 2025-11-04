پخش زنده
مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با دیدار ایران و جمهوری آذربایجان در گروه زنان آغاز شد و شاگردان لی دو هی نتیجه را واگذار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال این بازیها است.
مسابقات والیبال زنان این بازیها با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی پیگیری میشود و با جدال دو تیم ایران و آذربایجان در گروه زنان مسابقات والیبال این بازیها استارت خورد.
شاگردان لی دو هی در ستهای اول و دوم این دیدار به نوعی غافلگیر شدند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کردند.
سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران در ستهای مختلف این دیدار از ترکیبهای متفاوت استفاده کرد و در ست سوم این تغییرات جواب داد و ملیپوشان کشورمان رقابت نزدیکی با حریف داشتند و در چند مرحله نیز از حریف پیش افتادند، اما در نهایت ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شدند تا در نهایت سه بر صفر نتیجه را به جمهوری آذربایجان واگذار کنند.
در ست سوم و امتیاز پنج بر چهار به سود ایران، داور رای به امتیاز برای جمهوری آذربایجان داد که با درخواست ویدئوچک، رای داور تغییر کرد و بجا داد.
تیم ملی والیبال زنان جمهوری آذربایجان عملکرد بسیار خوبی در دفاع در ستهای اول و دوم داشت و موفق به کسب ۱۳ پوئن دفاع در دو ست شد.
تیم ملی والیبال زنان ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۵ آبان در دومین مسابقه خود به مصاف ترکیه میرود.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.
تیم ملی والیبال مردان ایران نیز فردا (چهارشنبه ۱۴ آبان) در نخستین دیدار خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف بحرین میرود.