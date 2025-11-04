پخش زنده
با پایان دور نخست جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در گوا، حریفان نمایندگان کشورمان در دور دوم این رقابتها مشخص شدند. مرحله دوم این مسابقات از امروز سهشنبه ۱۳ آبان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله، پویا ایدنی به مصاف مورالی کارسیکیان (Karthikeyan Murali) از هند خواهد رفت.
بردیا دانشور نیز در برابر ایوان ساریچ (Saric Ivan) از کرواسی قرار میگیرد و پرهام مقصودلو با الکساندر موتلیف (Motylev Alexander) از روسیه روبهرو میشود.
نکته قابل توجه این است که دانشور و مقصودلو در یک گروه قرار دارند و در صورت پیروزی هر دو در دور دوم، باید در دور سوم با یکدیگر رقابت کنند تا یکی از آنها از جدول مسابقات کنار برود.
رقابتهای جام جهانی شطرنج با حضور برترین استادان بزرگ جهان تا اوایل آذرماه در شهر گوآ هند ادامه دارد.