نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر چابک سازی و صرفه‌جویی در مصرف و توزیع عادلانه منابع تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل آن معاونت بر صرفه‌جویی و مراعات عدالت در مصرف و توزیع منابع بنیاد تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم از زحمات معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد و مدیران کل این معاونت در جذب و مدیریت منابع قدردانی کرد و گفت: لازم است از دولت نیز تشکر کنیم که علیرغم محدودیت در بودجه، به احترام شهدا اعتبارات لازم را در اختیار بنیاد قرار می‌دهد.

وی تلاش‌های مهندس اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را در تامین منابع مورد نیاز بنیاد ارزشمند دانست و از مدیران مربوطه خواست که بهره‌وری در بنیاد را همچنان در مسیر ارتقاء نگاه دارند.