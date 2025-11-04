پخش زنده
طرح برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون و نورهای خیره کننده در خفر در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: طرح برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون و نورهای خیره کننده در دستور کار پلیس راهور این شهرستان قرار دارد.
سرهنگ محسن دیداری افزود: در این خصوص به مدت ۱۵ روز، ضمن توقیف مدارک ۳۵۳ دستگاه انواع خودروی متخلف، سه خودروی دیگر نیز به دلیل عدم رعایت قوانین و نادیده گرفتن تذکر پلیس روانه پارکینگ شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خفر با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در معابر شهری و برون شهری گفت: اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای نور خیره کننده ادامه دارد.