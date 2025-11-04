امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

گمرک صنم بلاغی پلدشت، شاهراه ارتباط تجاری با همسایگان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳- ۱۵:۵۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

افزایش ۳۷ درصدی صادرات کالا از گمرک صنم بلاغی شهرستان پلدشت

نقش محوری پایانه و گمرک صنم بلاغی پلدشت در توسعه ترانزیت و افزایش سهم اقتصادی

منطقه آزاد ماکو ظرفیتی برای سرمایه‌گذاری موفق

برچسب ها: گمرک پلدشت ، گمرک ، همکاری تجاری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 