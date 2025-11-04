پایان عملیات بتنریزی پل کلیدی در جاده تراب
بخشدار موگرمون از پایان عملیات بتنریزی پل ۳۶ متری جاده لنده به تراب و پیشرفت ۹۰ درصدی این محور ارتباطی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
عادل مرادی گفت: عملیات بتنریزی پل ۳۶ متری در محور جادهای لنده به تراب در چند روز گذشته به پایان رسیده و کل این محور ارتباطی اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مرادی تأکید کرد: این پروژه بخشی از تلاشها برای بهبود زیرساختهای جادهای در منطقه است و شامل احداث پلها و مسیرهای جدید برای اتصال بهتر روستاها و کاهش بنبست بودن شهرستان لنده میشود.
بخشدار موگرمون گفت: قطعه اول جاده لنده به تراب (به طول ۴.۶ کیلومتر) در بهمن ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسیده و شامل عملیات گسترده خاکی، بتنریزی و آسفالت بوده. همچنین، فازهای بعدی این محور (مانند فاز سوم به طول ۴ کیلومتر) در حال برنامهریزی یا اجرا هستند.