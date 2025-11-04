حسین وفایی با نتیجه ۶ - ۳ نتیجه را به حریف قهرمان جهان خود از اسکاتلند واگذار کرد و از رسیدن به مرحله بعدی بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی بین‌المللی ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از رویداد‌های مهم رده‌بندی جهانی، از ۱۱ تا ۱۸ آبان‌ماه در شهر نانجینگ کشور چین در حال برگزاری است.

در این رقابت‌ها، حسین وفایی تنها نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران بود که پس از درخشش در مرحله انتخابی، به جمع ۶۴ بازیکن برتر مرحله اصلی راه یافت.

وفایی پیش‌تر در رقابت‌های مقدماتی که در شهر شفیلد انگلستان برگزار شد، با پیروزی قاطع شش بر یک مقابل «فرگال کوئین» از ایرلند شمالی، جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرده بود.

در نخستین دیدار خود در مرحله اصلی، وفایی بامداد روز دوشنبه دوازدهم آبان‌ماه در دیداری حساس و تماشایی برابر رایان دی از کشور ولز قرار گرفت و با عملکردی درخشان و سه بریک بالای ۱۰۰، موفق شد با نتیجه شش بر چهار حریف قدرتمند ولزی خود را شکست دهد.

وفایی در این دیدار سه بریک دیدنی ۱۳۷، ۱۳۴ و ۱۱۰ امتیازی را به ثبت رساند و با اقتدار راهی مرحله سوم مسابقات شد.

ملی‌پوش کشورمان امروز (۱۳ آبان‌ماه) در مرحله سوم از ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران به مصاف جان هیگینز از اسکاتلند رفت. این دیدار که تا ساعت ۱۵ به طول انجامید، در نهایت با نتیجه شش بر سه به سود هیگینز به پایان رسید و بدین ترتیب حسین وفایی با نمایشی قابل تحسین به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.