به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سر پرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع با اشاره جایگاه فعلی والیبال استان که با رکورد مواجه شده است بیان کرد: نیاز است با همدلی و همفکری مربیان و پیشکسوتان این رشته دوباره جایگاه والیبال به سطح اول کشور باز گردد.

موسی کشتکار افزود: در بعد زیرساخت‌ها و تجهیزات اداره کل ورزش و جوانان همراه هیات والیبال استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به منابع محدود اداره کل ورزش و جوانان رئیس هیات به دنبال جذب حامی مالی و منابع پایدار برای پیشرفت این رشته خواهد بود.

کشتکار یاد آور شد: عملکرد هیات‌ها به صورت مستمر بررسی و روسایی که فعالیت مستمری در این رشته نداشته باشند با هماهنگی فدراسیون آن رئیس هیات برکنار خواهد شد.

رئیس فدراسیون والیبال هم گفت: بعد از وقفه‌ای طولانی به دلیلی پاره مشکلی برای برگزاری این مجمع با همراهی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان برگزارشد و رئیس منتخب والیبال استان مشخص شد.

سید میلاد تقوی افزود: روسای هیات‌ها به دنبال جذب حامی مالی برای فعالیت خود از بخش خصوصی باشند، زیرا منابع دولتی کفاف هزینه‌های هیات‌ها را نمی‌کند.

وی در بخشی از سخنانش از اعزام تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف به ۳۹ رویداد بین المللی، جهانی و آسیایی خبر داد و افزود: در آخرین اعزام در بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان شاهد کسب دو مدال رنگانگ طلا در این رقابت‌ها بودیم.

تقوی گفت: ۴ هزار و ۱۸ نفر در ماه نخست در استان بوشهر در دو بخش بانوان و آقایان ساماندهی شدند که نیمی از این جمیعت را بانوان تشکیل می‌دهند که نگاه ویژه‌ای رئیس هیات برای حضور بانوان در لیگ‌های مختلف کشوری می‌بایست فراهم کند.

رئیس فدراسیون والیبال با گلایه مندی از منتقدان از وضعیت صابر کاظمی ملی پوش والیبال کشورمان گفت: برخی از اهالی والیبال با دامن زدن به شایعات واهی در خصوص این ملی پوش ارزنده کشورمان باعث ناراحتی خانواده این ملی پوش شده‌اند.

تقوی گفت: ماهنوز امیدواریم به عنایت خداوند با دعای خیر مردم و جامع والیبال دوباره این ملی پوش ارزنده کشورمان به جامعه والیبال بازگردد و تمام تلاش پزشکان نیز برای هوشیاری این بازیکن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: فدراسیون از انتقادسازنده حمایت خواهد کرد، اما با تخریب والیبال با شدت برخورد خواهیم کرد.