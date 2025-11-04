به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مسئول تعمیرات چاه‌های میدان مشترک پارس جنوبی گفت: عملیات تعویض و نصب شیر‌های جدید ایمنی ثانویه درون‌چاهی چاه‌های سکوی ۱۶ از ۱۳ مهر امسال آغاز شد و پس از دو هفته فعالیت عملیاتی فشرده در موقعیت این سکوی فراساحلی در خلیج فارس با موفقیت به پایان رسید.

اشکان اسدی اظهار داشت: پیش از آغاز این عملیات همه الزامات و ملاحظات ایمنی با هدف تداوم برداشت گاز غنی و جلوگیری از توقف تولید و همچنین برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از تجهیزات سکو در جلسات مشترک میان مدیریت تولید و عملیات و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در طول اجرای عملیات، برداشت گاز غنی از سکوی ۱۶ بدون هیچ‌گونه توقف ادامه یافت.

وی استفاده از تجهیزات سکوی ۱۶ را ضمن فراهم کردن ایمنی کامل در عملیات سیم‌رانی، منجر به تسریع در اجرای این عملیات عنوان کرد و گفت: در این عملیات، به دلیل محدودیت در تأمین MAST، از روش جایگزینی استفاده شد که ضمن تسریع در اجرا، موجب کاهش هزینه‌های اجرای این عملیات شد.

اسدی با اشاره به مراحل ساخت و نصب شیر‌های درون‌چاهی سکوی فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: فرآیند ساخت داخل این قطعات بر اساس استاندارد‌ها و مشخصات شیر‌های ایمنی درون‌چاهی سکوی ۱۶ پارس جنوبی انجام شد که پس از عملیات نصب، آزمایش‌ها و پایش‌های مکرر نمونه‌های اولیه از سوی تیم‌های مدیریت مهندسی نفت و گاز و مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس صورت گرفت و تجهیز نهایی مورد تأیید با رعایت الزامات ایمنی در چاه‌های این سکو نصب شدند.

وی گفت: با تکمیل این عملیات، تمامی چاه‌های سکوی ۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی در وضعیت ایمنی کامل مطابق درخصوص یکپارچگی چاه قرار گرفته‌اند که پس از انجام آزمایش عملکردی شیر‌های ایمنی ثانویه، چاه‌ها به مدیریت تولید و عملیات به عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل شدند.