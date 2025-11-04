رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد: به دلیل مشکلات متعدد کارت‌های قدیمی شهروندی، طرح ایجاد «سامانه یزد من» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید دهقان با اشاره به اجرای طرح جدید کارت‌های شهروندی و ایجاد سامانه یزد من گفت: مشکلات کارت‌های بلیت شهروندی قدیمی، نارضایتی‌های زیادی برای شهروندان ایجاد کرده بود. زیرساخت‌های این کارت‌ها فرسوده و غیرقابل توسعه بود، سقف شارژ محدودی داشت و شهروندان ناچار بودند برای شارژ مجدد، هرچند روز یک‌بار به پایانه‌ها مراجعه کنند.

وی افزود: از دیگر مشکلات کارت‌های قدیمی، نبود امکان گزارش‌گیری برای شهروندان بود به‌گونه‌ای که افراد نمی‌توانستند میزان مانده حساب یا محل‌های استفاده از کارت خود را مشاهده کنند به همین دلیل، شهرداری یزد از حدود دو سال پیش، طرح ایجاد «سامانه یزد من» را با هدف ارائه خدمات متنوع شهری و تحقق شهر الکترونیک در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد ادامه داد: در حال حاضر، چهار خدمت اصلی شامل جمع‌آوری پسماند خشک، خدمات شهربازی‌ها، حمل و نقل عمومی و پارکینگ‌های سطح شهر از طریق سامانه یزد من ارائه می‌شود و امیدواریم تا پایان سال، ۱۶ خدمت جدید دیگر نیز به این سامانه افزوده شود تا شهروندان بتوانند بسیاری از امور شهری خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

دهقان با بیان اینکه شهروندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن «یزد من» بر روی تلفن‌های هوشمند خود، حساب شهروندی ایجاد کنند، اظهار داشت: این حساب به افراد امکان می‌دهد از تمامی خدمات شهرداری، از جمله حمل و نقل عمومی، استفاده کرده و شارژ حساب خود را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای افرادی که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند یا امکان ثبت‌نام اینترنتی برایشان وجود ندارد، هشت پایانه در سطح شهر پیش‌بینی شده است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به پایانه‌های امام علی، شهدای محراب، جانباز، دروازه قرآن، خیابان امام و دیگر پایانه‌های تعیین‌شده، کارت بلیت جدید خود را دریافت کرده و از خدمات سامانه بهره‌مند شوند.

به گفته این مقام مسئول شهرداری یزد، این سامانه همچنین امکان گزارش‌گیری و مدیریت حساب کاربری را برای شهروندان فراهم می‌کند تا بتوانند به‌صورت شفاف و آسان از خدمات الکترونیکی شهرداری استفاده کنند.