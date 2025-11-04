پخش زنده
هفته دوم سوپر لیگ گلف کشور ۱۵ و ۱۶ آبان به میزبانی شهرهای اصفهان، اهواز و مسجدسلیمان (۲ بازی) برگزار میشود و در یکی از حساسترین بازیهای این هفته، نفتوگاز مسجدسلیمان و زاگرس ایرانیان (لرستان) جدال سنگینی برای صدرنشینی دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پتروشیمی مسجدسلیمان که در هفته نخست سوپر لیگ استراحت داشت، از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد تا با انصراف این تیم، تعداد تیمهای حاضر در فصل ۱۴۰۴ سوپرلیگ به عدد ۸ برسد.
تیمهای نفت و گاز مسجدسلیمان، ملیحفاری اهواز، زاگرس ایرانیان (لرستان)، بهفر تهران، بی بییان شاهینشهر، کسریافق هندیجان، هیات گلف اصفهان و معراج مسجدسلیمان تیم حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
در هفته دوم سوپر لیگ، شهرهای اصفهان، اهواز و مسجدسلیمان (۲ بازی) میزبان رقابتها هستند.
در گروه یک، هیات گلف اصفهان که هفته نخست را با شکست مقابل نفتوگاز مسجدسلیمان آغاز کرده بود، این هفته در خانه به دنبال جبران مافات مقابل کسریافق هندیجان است.
در یکی از حساسترین بازیهای این هفته، نفتوگاز مسجدسلیمان میزبان زاگرس ایرانیان (لرستان) است؛ جدالی حیثیتی که دو تیم برای صدرنشینی میجنگند. هر دو تیم هفته نخست را با پیروزی پشت سرگذاشتند و نفتوگاز مسجدسلیمان با تفاضل یک اسکور موفق به صدرنشینی در هفته نخست شد. این هفته، اما تنها یک لغزش کافی است تا فرصت صدرنشینی برای این تیم از دست برود.
در گروه دو، بیبییان شاهینشهر مهمان ملیحفاری اهواز است. اهوازیها که در هفته نخست معراج مسجدسلیمان را از پیشرو برداشته بودند، این هفته نیز به دنبال کسب دومین پیروزی در خانه هستند. در طرف دیگر، بیبییان شاهینشهر در سودای کسب نخستین پیروزی در فصل جدید سوپرلیگ است.
معراج مسجدسلیمان که تیمی متشکل از جوانان است، این هفته درحالی از بهفر تهران میزبانی میکند که تیم تهرانی در اندیشه تکرار پیروزی هفته نخست است و میزبان به دنبال ثبت یک برد خانگی دلچسب.
گروهبندی:
گروه یک: نفت و گاز مسجدسلیمان، زاگرس ایرانیان (لرستان)، کسریافق هندیجان، هیات گلف اصفهان
گروه دو: ملیحفاری اهواز، بهفر تهران، بیبییان شاهینشهر، معراج مسجدسلیمان
برنامه هفته دوم:
گروه یک:
هیات گلف اصفهان- کسریافق هندیجان
نفتوگاز مسجدسلیمان- زاگرس ایرانیان (لرستان)
گروه دو:
ملیحفاری اهواز- بیبییان شاهینشهر
معراج مسجدسلیمان- بهفر تهران