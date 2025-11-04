همسر نخبه شهید علیرضا زینلی و مادر شهیدان آیماه و هیدا گفت: همسرم با داشتن شرایط مهاجرت، در کشورش ماند و برای خدمت به مردم، خانواده و کشورش تلاش کرد.

حمیده پازوکی تنها بازمانده خانواده زینلی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر افزود: تقدیر خدا بر این بود تا بمانم و روایت گر مظلومیت همسر و فرزندان شهیدم و سایر شهدای جنگ ۱۲ روزه باشم. علیرضا زینلی از دانش‌آموختگان دانشگاه خوارزمی به همراه دو فرزندش ۲۳ خرداد در حمله رژیم صهیونی به تهران شهید شدند.



