به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نخستین رویداد ملی روز فناوری ماکو با هدف توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری، جذب سرمایهگذاران دانشبنیان و عملیات اجرایی نخستین شهرک اقتصاد دانشبنیان منطقه آزاد ماکو با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی، در سالن شیخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری آغاز شد.
این رویداد با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار گردید و موضوعاتی نظیر انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری در حوزه کسبوکارهای دانشبنیان، رونمایی از نخستین کارخانه نوآوری آذربایجانغربی، شناسایی چالشهای منطقه آزاد ماکو و ارائه راهحلهای فناورانه، بررسی نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی و مقایسه تجارب موفق بینالمللی در دستور کار قرار داشت.
در ابتدای این رویداد، دکتر حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت فناوریهای نوین گفت که رشد اقتصادی پایدار تنها با تکیه بر دانش، نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در بخشهای مختلف ممکن است. وی اجرای طرح بزرگترین باغ گردو و پسته غرب آسیا در وسعت دو هزار و ۹۰ هکتار را نمونهای از کاربرد فناوری در مدیریت علمی کشاورزی دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به موقعیت ممتاز این منطقه، آن را بزرگترین منطقه آزاد کشور و نقطه اتصال آسیا به اروپا عنوان کرد و افزود که برند ماکو باید بر پایه اقتصاد دانشبنیان و نوآوری شکل گیرد تا به پل ارتباطی میان نخبگان ایران و جهان تبدیل شود.
وی با اشاره به تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال انتظار، اظهار داشت که مسیر توسعه منطقه بر اساس این طرح روشن شده و هدفگذاریها بر حرکت به سمت نسل هفتم مناطق آزاد کشور است؛ مناطقی که مبتنی بر فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و زیرساختهای هوشمند اداره میشوند.
گروسی همچنین از تفاهم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد چهارمین قطب دیتاسنتر کشور در منطقه آزاد ماکو خبر داد و بر عزم این سازمان برای تبدیل ماکو به الگویی ملی در پیوند اقتصاد دانشبنیان، ترانزیت و تجارت هوشمند تأکید کرد.
در ادامه، سید محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری ریاستجمهوری، با قدردانی از تلاشهای منطقه آزاد ماکو در پیگیری تشکیل شهرک اقتصاد دانشبنیان گفت: ماکو از معدود مناطقی است که با جدیت و برنامهریزی منسجم به دنبال توسعه فعالیتهای فناورانه و ایجاد بستر برای شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: امروز در مسیر حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه زیرساختهای فناوری و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و مناطق آزاد گامهای مؤثری برداشتهایم و منطقه آزاد ماکو میتواند به عنوان پایلوت موفق این الگو در شمالغرب کشور معرفی شود.
اهداف این رویداد شامل توسعه زیستبوم نوآوری، جذب سرمایهگذاران فناور، معرفی ظرفیتهای علمی و اقتصادی منطقه، ایجاد پیوند بین نهادهای دانشبنیان و بخش خصوصی و آغاز رسمی شهرک اقتصاد دانشبنیان در منطقه آزاد ماکو است.