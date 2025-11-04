رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر اهمیت پشتکار، برنامه‌ریزی و سلامت روان در مسیر علمی گفت: دانشجویان برای موفقیت نباید صرفا بر هوش و استعداد خود متکی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاتم بوستانی در آئین استقبال از دانشجویان نوورود، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، مسیر موفقیت را فراتر از هوش و استعداد دانست و گفت: تلاش مداوم، برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری و نگاه فرآیندمحور، عناصر کلیدی موفقیت هستند که باید مورد توجه دانشجویان قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان، مهد ایثار، علم و هویت ایرانی است؛ معراج شهدا در دوران دفاع مقدس و مهد تمدن ایران. دانشگاه جندی‌شاپور نیز با قدمتی یک هزار و ۷۰۰ ساله، پیشگام در علم و تمدن جهانی است و جایگاهی ویژه دارد.

بوستانی با بیان اینکه دانشجویان نوورود ادامه‌دهندگان مسیر علم، ایثار و خدمت هستند، افزود: بر اساس تحلیل زندگی نخبگان و برندگان جوایز جهانی، دستیابی به مهارت و برتری در هر رشته، حداقل به پنج تا ۱۰ هزار ساعت تلاش هدفمند نیاز دارد.

وی، سه رکن طلایی دوران دانشجویی را مدیریت زمان، حفظ سلامت روان و انتخاب الگوی مناسب دانست و گفت: شناخت اوج بهره‌وری ذهنی، انتخاب دوست مناسب، استفاده از فرصت‌های دانشگاهی و حفظ ارتباط با خانواده، از عوامل مهم موفقیت هستند. محیط خوابگاه و ورود به اجتماع دانشگاهی، فرصتی برای رشد است که نباید از آن غافل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز مسیر علمی را «دو ماراتن و نه دو سرعت» توصیف کرد و افزود: اهمیت ورود به زندگی علمی در تداوم مسیر و رسیدن به نقطه نخبگی است. قوانین دانشگاه برای کمک به موفقیت شما طراحی شده‌اند؛ شناخت و رعایت آنها مقدمه رشد است.

وی با اشاره به افتخارات علمی اخیر دانشجویان دانشگاه، این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده امکان‌پذیر بودن مسیر تعالی در دانشگاه دانست و یادآور شد: دانشگاه ما با نام شهدا و تلاش کادر درمان زنده است. یاد و خاطره شهیدان سلامت و استادان فرهیخته هرگز فراموش نمی‌شود.

بوستانی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با بهره‌مندی از ۲۷ هزار پرسنل، حدود ۸۵۰ عضو هیئت علمی، ۸ دانشکده مستقر در پردیس دانشگاهی و دانشکده‌های اقماری، علیرغم وجود مشکلات، همواره استوار ایستاده و در کنار رسالت بهداشت و درمان، مسیر رشد دانشجویان را در حوزه آموزش و پژوهش هموار می‌سازد.