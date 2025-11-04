تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر گسترش همکاری با مراکز علمی، گفت: هر اقدام ماندگار و اثرگذار باید مبتنی بر منطق و پشتوانه علمی باشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، افزود: در این راه آستان قدس رضوی در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و همکاری با مراکز علمی معتبر، خدمت‌رسانی به زائران را هرچه بیشتر تقویت کند.

وی ادامه داد: در آستان قدس رضوی به کار علمی و پژوهشی باور داریم، اما این فعالیت‌ها زمانی ارزشمند و مفید است که ناظر به مسایل واقعی و نیاز‌های عینی باشند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا پژوهش‌ها بر پایه حل مساله شکل گرفته، نتایج ملموس‌تر و ماندگارتری حاصل شده است؛ از همین‌رو تعامل با دانشگاه‌ها باید مساله‌ محور و کاربردی باشد، تا بتوان از توان علمی آنان برای پاسخ به نیاز‌های واقعی این مجموعه بهره گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این دانشگاه ارائه کرد و با گرامیداشت یاد شهید دکتر «محمدمهدی طهرانچی»، گفت: مسیر تحول و تعالی دانشگاه که به همت شهید طهرانچی آغاز شد، با جدیت و برنامه‌ریزی ادامه خواهد یافت.

بیژن رنجبر افزود: اکنون سال چهارم اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه است و تلاش می‌شود این مسیر تا تحقق کامل اهداف آن پیش رود.