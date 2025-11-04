\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06cc\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646\u061b \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u061b \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f