در راهپیمایی ۱۳ آبان اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان و دانشجویان اصفهانی، فریاد استکبارستیزی و مقاومت سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز مردم استان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی ایستادهاند.
مسیر راهپیمایی در اصفهان، مملو از حضور دانشآموزان، فرهنگیان، بسیجیان، خانوادههای معظم شهدا و دیگر گروههای مردمی بود که با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید کردند.