اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران، امروز، سه شنبه پیش از اعزام به بازیهای آسیایی ریاض، برای زیارت بارگاه منور رضوی، وارد مشهد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، این ورزشکاران در سفر دو روزه خود، ضمن زیارت بارگاه مطهر امام رضا (ع)، با توسل به حضرت ثامنالحجج (ع) از درگاه خداوند متعال برای موفقیت در رقابتهای پیشروی بازیهای آسیایی طلب توفیق خواهند کرد.
تیم ملی دوو میدانی کشورمان با هفت ورزشکار و دو مربی، در رقابتهای کشورهای اسلامی که از بیستم آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.