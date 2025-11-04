پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ریاض

تشرف اعضای تیم ملی دوومیدانی به حرم مطهر رضوی

اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران، امروز، سه شنبه پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی ریاض، برای زیارت بارگاه منور رضوی، وارد مشهد شدند.