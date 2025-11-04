در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۰ هزار و ۸۲ نفر)، ۳.۳ درصد بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه اول امسال، هشت هزار و ۳۳۳ نفر مرد و دو هزار و ۸۱ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با ۸۵۶، فارس با ۸۰۳ و خراسان رضوی با ۷۳۳ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۰۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ و قم با ۱۴۲ فوتی کمترین تعداد تلفات را داشته‌اند.

رشد قابل توجه تلفات تصادفات درون شهری

آمار تلفات حوادث رانندگی درون شهری در نیمه نخست امسال، بیشترین میزان رشد را در مقایسه با تصادفات برون شهری یا روستایی داشته است.

در این مدت دو هزار و ۵۸۹ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۳۹۰ نفر بوده بنابرابن در نیمه نخست امسال شاهد رشد ۸.۳ درصدی تلفات تصادفات درون شهری هستیم.

گفتنی است آمار تلفات حوادث رانندگی در محور‌های درون شهری طی سال گذشته چهار هزار و ۷۵۹ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳.۵ درصد کاهش داشته است.

در شش ماهه نخست امسال همچنین هفت هزار و ۱۷۴ نفر در محور‌های برون شهری، ۵۹۷ نفر در مسیر‌های روستایی و مابقی در سایر مسیر‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

افراد ۳۹-۱۱ سال، نیمی از تلفات تصادفات

بر اساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال متاسفانه ۴۹.۷ درصد از متوفیات حوادث رانندگی را نوجوانان و جوانان ۳۹-۱۱ سال تشکیل داده است. در این مدت افراد بالای ۶۰ سال، ۱۹.۵ درصد و افراد ۴۰ تا ۴۹ سال ۱۴ درصد از کل تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.

شکستگی‌های متعدد، بیشترین علت فوت در تصادفات

بر اساس آمار سال‌های گذشته، ضربه به سر در تصادفات رانندگی علت اصلی مرگ و جان باختن افراد است و این علت در صدر دلایل مرگ در حوادث رانندگی قرار می‌گیرد. اما در نیمه نخست امسال، شکستگی‌های متعدد با اندکی اختلاف به عنوان علت اصلی مرگ در تصادفات قرار گرفته است.

در این مدت سه هزار و ۶۲۸ نفر به دلیل شکستگی‌های متعدد در حوادث رانندگی جان باخته‌اند که ۳۴.۸ درصد از کل تلفات را در بر می‌گیرد.

پس از آن، ضربه به سر با سه هزار و ۴۷۳ فوتی (۳۳.۳ درصد از کل تلفات) و علل اشتراکی با دو هزار و ۲۰۸ فوتی (۲۱.۲ درصد از کل تلفات) بیشترین علت مرگ افراد در تصادفات رانندگی است.

یادآور می‌شود سرعت بالای خودروها، ناایمن بودن خودرو‌ها و نیز عدم رعایت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان می‌تواند زمینه ساز وقوع تصادفات با شدت بالا و متأسفانه مرگ سرنشینان آن به دلایل ذکر شده باشد، بنابراین توجه به این نکات می‌تواند از بسیاری از این حوادث تلخ و خسارت‌بار جلوگیری کند.

رشد ۱.۲ درصدی مصدومان تصادفات شش ماهه

در نیمه نخست امسال ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۹۹ هزار و ۸۴۱ نفر)، ۱.۲ درصد بیشتر شده است.

تعداد تلفات تصادفات در شهریور ماه از دو هزار نفر عبور کرد

بر اساس آمارها، ماه شهریور بیشترین تعداد کشته‌های تصادفات را در مقایسه با دیگر ماه‌های سال به خود اختصاص می‌دهد. متاسفانه با وجود هشدار‌های مکرر و تأکید بر لزوم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در شهریور امسال نیز تعداد تلفات حوادث رانندگی به بالاترین حد خود در طول شش ماهه امسال رسید و بعد از دو سال مجدداً از مرز دو هزار فوتی عبور کرد و به دو هزار و ۶۴ نفر رسید.

در این ماه تعداد تلفات تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد بیشتر شده است که از این تعداد یکهزار و ۶۱۹ نفر مرد و ۴۴۵ نفر زن بودند.

توصیه‌های سازمان پزشکی قانونی در زمینه کاهش تلفات تصادفات

با توجه به رشد آمار حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن سازمان پزشکی قانونی کشور به رانندگان عزیز توصیه می‌کند حتما در حین رانندگی قوانین و مقررات را رعایت کنند تا از بروز حوادث جبران ناپذیر جلوگیری شود.

مواردی مثل پرهیز از سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک، پرهیز از حرکات نمایشی و پرخطر، بستن کمربند برای همه سرنشینان خودرو، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، رعایت فاصله ایمنی با خودروی مقابل، عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه از جمله مواردی است که به کاهش حوادث رانندگی و تلفات تصادفات کمک می‌کند.

همچنین با توجه به افزایش تعداد تلفات در تصادفات درون شهری به موتورسیکلت سواران توصیه می‌شود ضمن استفاده از کلاه ایمنی، حتماً قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. علاوه بر این در کنار توصیه به عابران برای عبور از خط کشی عابرین پیاده و همچنین استفاده از پل‌های عابرین پیاده برای عبور از عرض خیابان، از رانندگان نیز درخواست می‌شود در حین رانندگی حتما به عابران، به ویژه کودکان و سالمندان، توجه بیشتری داشته باشند.