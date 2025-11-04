پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امور دانشجویان، از آغاز ثبت نام وامهای تحصیلی از شنبه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا در حاشیه بازدید از صندوق رفاه دانشجویان گفت: از شنبه هفدهم آبان، دانشجویان میتوانند از طریق سامانه موجود درخواست وامهای تحصیلی خود را ثبت کنند. با تدابیر اندیشیده شده، پیشبینی میشود که این وامها در مدت یک ماه به دانشجویان پرداخت شود.
به گفته رئیس سازمان امور دانشجویان، این صندوق با اعطای وامهای تحصیلی، وام شهریه، وامهای ضروری و وامهای ودیعه مسکن، به دنبال ایجاد یک زیست بوم بهتر و مؤثرتر برای دانشجویان در سراسر کشور است.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزیهای اساسیتر در صندوق رفاه دانشجویان، گفت: انتظار میرود که صندوق با تحولاتی که در نظر دارد، به خودکفایی بیشتری نسبت به منابع دولتی دست یابد.
حبیبا همچنین به وامهای مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه وامهای مسکن، تلاش میشود که این وامها به سرعت و با حداکثر فاصله یک هفته پس از ثبت درخواست، پرداخت شوند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان هم گفت: حدود ۸۷۰ میلیارد تومان وام در نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته پرداخته شده است. رمضانی افزود: شرایطی فراهم شده تا دانشجویان بتوانند از طریق سامانه الکترونیکی به راحتی از وامهای دانشجویی بهرهمند شوند.
رمضانی گفت: صندوق رفاه دانشجویان با هدف حمایت از دانشجویان مستعد و مستحق، وامهای تحصیلی، ضروری و مسکن را به آنها پرداخت میکند که این تنها یکی از وظایف صندوق است.
وی افزود: همچنین، صندوق به بهبود شرایط زندگی دانشجویان در خوابگاهها پرداخته و با مساعدتهای وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان اقداماتی در این راستا انجام داده است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به قراردادهای منعقد شده با حدود ۸۰ دانشگاه در تابستان گذشته، گفت: با ارائه کمکهای مالی برای تعمیر و تجهیز خوابگاهها، نظارت دقیقی بر پیشرفتطرحها داریم و به محض اتمام کار دانشگاهها، مبلغ مورد نیاز آنها پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به تسهیلات جدید برای دانشجویانی که به علت نداشتن ضامن نتوانستهاند از وامها استفاده کنند، گفت: شرایطی فراهم شده تا دانشجویان بتوانند از طریق سامانه الکترونیکی به راحتی از وامهای دانشجویی بهرهمند شوند.