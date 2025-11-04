معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دشمن به دنبال تجزیه ایران اسلامی بود که با ایستادگی مردم مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دانشگاه شاهد گفت: دشمن به دنبال تجزیه ایران اسلامی بود که با ایستادگی مردم مواجه شد.

سعید اوحدی با اشاره به اهمیت تحصیل در دانشگاه شاهد افزود: شخصیت، عزت و جایگاه دانشجو به گونه‌ای است که در شرایط حساس میتواند تاریخ ساز شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و لزوم حفظ هوشیاری و بصیرت دانشجویان تاکید کرد: دشمن با تحریم و فشار‌های مختلف و ایجاد رعب و وحشت به دنبال ضربه زدن به اتحاد و انسجامی بود که به برکت خون شهدا ایجاد شد.

رئیس بنیاد شهید با تاکید بر ضرورت روایتگری شهدا، گفت: تاکنون از ۱۰۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه، در منزل ۱۰۳۰ شهید حاضر شدیم که در هر کدام با روایات متفاوتی برخورد کردیم.