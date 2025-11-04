پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: نمونه برداری از آب رودخانههای شهرچای و باراندوز چای شهرستان ارومیه با هدف بررسی کیفیت آب در فصل پاییز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی افزود: کارشناسان آزمایشگاه و پایش این اداره، از ۶ ایستگاه تعیین شده در رودخانه شهرچای ارومیه و ۵ ایستگاه رودخانه باراندوز به و منظور بررسی کیفیت آب، نمونه برداری انجام دادند.
خانی با بیان اینکه پایش کیفی آب رودخانههای شهرستان ارومیه بصورت دورهای در در ۴ فصل از سال برگزار میشود، گفت: نمونهها بعد از آنالیزهای تخصصی براساس شاخص کیفیت آب ایران، رتبه بندی و برای مواردی که مشکل زیست محیطی داشته باشند برنامه کنترل آلودگی تدوین و پیگیریهای لازم جهت کاهش آلودگی انجام میشود.
وی افزود: رودخانههای باراندوز و شهرچای از رودخانههای مهم شهرستان ارومیه و حوضه آبریز دریاچه ارومیه هست که نقش پررنگی در مصارف کشاورزی، تامین آب شرب، مصارف صنعتی و احیا دریاچه ارومیه ایفا میکنند.