مردم شهرخلیفان هم امروز با حضورگسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان باردیگر اتحاد و همبستگی خود را درمقابل ظلم و زور استکبار به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مردم روستاهای بخش خلیفان امروز با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر خلیفان بار نشان دادند که تا پای جان از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد.
راهپیمایان با دردست داشتن پارچه نوشته و پلاکاردهایی و سر دادن شعارهای مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از سیاستهای سلطهطلبانه نظام استکباری اعلام کردند.
در پایان راهپیمایان پرچم رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای سلطه گر را به آتش کشیدند.