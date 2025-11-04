پخش زنده
پایش و ارزیابی مشترک فعالیت معادن شهرستان شاهیندژ با حضور کارشناسان ادارات حفاظت محیطزیست و صنعت، معدن و تجارت این شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این بازدید میدانی، نحوه فعالیت معادن فعال و میزان رعایت الزامات زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت و توصیههای لازم در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا، خاک و منابع آب، همچنین جلوگیری از تخریب خارج از محدودههای مجاز به مدیران معادن ارائه شد.
جواد اصلانی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهیندژ گفت: پایش مستمر واحدهای معدنی و صنایع وابسته در دستور کار اداره حفاظت محیطزیست قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، بر اساس قانون هوای پاک و قانون معادن با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون هوای پاک، واحدهای آلاینده علاوه بر توقف فعالیت، موظف به جبران خسارت و رفع آلودگی خواهند بود.