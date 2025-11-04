



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دبیر جشنواره هفدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در لرستان گفت: در این جشنواره دانش‌آموزان با مفاهیم ارزشمند آب، مدیریت مصرف، استفاده بهینه، صرفه‌جویی، چرخه آب در طبیعت و نقش حیاتی این مایه حیات در زندگی انسان آشنا می‌شوند.

مهدی بابایی پور افزود: این جشنواره به مدت ۵ ماه با مشارکت شرکت آبفا، آموزش و پرورش سازمان‌های مردم نهاد، مدیریت شعب بانک مسکن استان در سطح مدارس ابتدایی برگزار می شود.