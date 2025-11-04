آغاز هفدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در لرستان
هفدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در سطح مدارس ابتدایی استان لرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
دبیر جشنواره هفدهمین جشنواره «نخستین واژه آب» در لرستان گفت: در این جشنواره دانشآموزان با مفاهیم ارزشمند آب، مدیریت مصرف، استفاده بهینه، صرفهجویی، چرخه آب در طبیعت و نقش حیاتی این مایه حیات در زندگی انسان آشنا میشوند.
مهدی بابایی پور افزود: این جشنواره به مدت ۵ ماه با مشارکت شرکت آبفا، آموزش و پرورش سازمانهای مردم نهاد، مدیریت شعب بانک مسکن استان در سطح مدارس ابتدایی برگزار می شود.
وی گفت: پیش بینی میشود در این جشنواره بیش از ۶۰۰۰ دانشآموز با مفاهیم و روشهای درست مصرف کردن آب شرب آشنا شوند.