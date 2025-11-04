به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان به همراه نمایندگان مردم ۹ حوزه انتخابیه این استان در مجلس شورای اسلامی در حالی به دیدار رئیس جمهور رفتند که مسعود پزشکیان اعلام کرد: اقدامات مناسب بر پایه راهکار‌های ریشه‌ای سامان دادن به ناترازی‌ها آغاز شده است.

پزشکیان، دراین دیدار استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، تورم را یکی از جدی‌ترین مشکلات امروز کشور عنوان کرد و افزود: گسترش بی‌رویه ساختار دولت، یکی از دلایل اصلی تورم کشور است و تا این عامل ریشه‌ای رفع نشود، غلبه بر تورم بسیار دشوار خواهد بود.

رئیس جمهور، درخواست‌های مکرر برای ارتقاء تقسیمات کشوری را یکی از عوامل تداوم بزرگ‌تر شدن ساختار اداری کشور برشمرد و گفت: ما به جای بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزار‌های نوین برای کارآمدتر کردن نظام اداره کشور، فکر کرده‌ایم با افزودن کارمند و مدیر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، در حالی که این روش فقط باعث تشدید مشکلات شده است.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه برای حل مشکل باید کار را از خودمان شروع کنیم، تصریح کرد: اصلاح ساختار و مدیریت مصرف را باید از خانه و همین دفتر کار خودمان آغاز کنیم. دفاتر اداری متعدد، اتاق‌های بزرگ، فضا‌های بدون استفاده فراوان، چراغ‌های روشن زیاد، لزوم تهویه و سرد و گرم کردن این فضا‌ها در تابستان و زمستان، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند که می‌توان بخش قابل توجهی از آنها را مدیریت کرد.

رئیس جمهور، یگانه راه برون‌رفت از وضع نامساعد فعلی را بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور با تکیه بر وفاق و انسجام دانست و اظهار داشت: اقدامات مناسب بر پایه راهکار‌های ریشه‌ای، سامان دادن به ناترازی‌ها آغاز شده است. به عنوان مثال برای رفع ناترازی بنزین به دنبال آن هستیم که با بهره‌وری بهینه از شبکه ریلی کشور، لزوم تردد خودرو در مسیر‌های درون و بین‌شهری را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. پنجشنبه گذشته در همین باره، بازدید مفصلی از ظرفیت‌های ریلی استان تهران داشتم.

آقای پزشکیان گفت: درست است که در کنار همه مشکلات و ناترازی‌های داخلی، با افزایش فشار‌ها و تحریم‌ها نیز رو‌به‌رو هستیم، اما اگر از ظرفیت همسایگان پرتعداد کشور به شکل مناسب بهره بگیریم، قطعا می‌توانیم تحریم‌ها را خنثی و حتی آنها را به فرصت‌های جدی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و نیز تقویت انسجام کشور‌های منطقه، تبدیل کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن به دنبال تجزیه و تضعیف ایران و دیگر کشور‌های اسلامی است، تصریح کرد: کشور‌های اسلامی باید در برابر دشمنان خود، ید واحده باشند. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ و درگیری نیست، اما توان دفاعی امروز ما قابل مقایسه با پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیست و اگر دشمن مرتکب خطایی شود، پاسخی سریع، کوبنده و دردناک دریافت خواهد کرد.

آقای پزشکیان، همچنین با انتقاد از برخی اقدامات و سیاست‌های خودتحریم، گفت: تفویض اختیار به استان‌ها در جهت رفع همین خودتحریمی‌ها بود. استان‌های مرزی، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کمک به رفع مشکلات دارند و با بهره‌گیری مناسب از اختیارات تفویض شده، می‌توانند به شکلی مؤثر در این زمینه عمل کنند.

رئیس جمهور در پایان، بار دیگر بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و همه ابزار‌ها و شیوه‌های نوین و کارآمد رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های کشور، تأکید و تصریح کرد: به عنوان مثال، امروز دیگر نیازی به این نیست که در همه شهر‌ها بیمارستان ساخته شود؛ به فرض اینکه بیمارستان هم بسازیم، چه تخصص‌هایی در آن مستقر کنیم که کافی باشد؟ امروز به مدد فناوری‌های نوین، پزشک متخصص می‌تواند از کیلومتر‌ها دورتر، بیمار را معاینه و درمان کند و چنانچه ضرورت داشت، برای تکمیل درمان، او را به مراکز درمانی بزرگ و مجهز، معرفی کند.

محمدعلی طالبی هم گفت: در این نشست گزارشی از اقدامات یک سال اخیر استان از جمله دستاورد‌های حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ارائه و همچنین چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه استان نیز مطرح شد.

استاندار کرمان گفت: همچنین درخواست استان برای تفویض اختیارات در حوزه‌های مختلف و نقش آن در تسریع روند توسعه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی در این نشست مطرح و بر ایجاد تحول در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری، ضرورت توجه جدی به تقویت زیرساخت‌های توسعه در بخش حمل‌ونقل و راهسازی تاکید شد.

طالبی بیان کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، مباحث و مسائل حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.

طالبی بگفته وی: رییس جمهور نیز با رویکرد مثبت درباره افزایش اختیارات استان‌ها، مباحثی را برای رفع مشکلات استان مطرح کردند که پیگیری جدی خواهدشد.