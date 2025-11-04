کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان از استمرار پایداری هوا تا اوایل هفته آینده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز ۱۳ آبان تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیشبینی میشود. در این مدت، رشد ابر و گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان منطقه هستند.
روح الله داودی اضافه کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی خواهند داشت.