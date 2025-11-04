

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان:

بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سایپا تهران - نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد هرمزگان - چوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۳۰ آبان:

تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین

آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

مس شهربابک - فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس

شنبه اول آذر:

مس رفسنجان - داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان

هوادار تهران - برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

پیکان تهران - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد

خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختیخرم آباد

گل گهر سیرجان - شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان