برنامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان:
بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سایپا تهران - نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد هرمزگان - چوکای تالش- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۳۰ آبان:
تراکتور تبریز - پرسپولیس- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز
مس کرمان - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شمس آذر قزوین – نیروزمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
آلومینیم اراک - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
مس شهربابک - فجر شهید سپاسی- ساعت ۱۸-ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهدا شهرقدس
شنبه اول آذر:
مس رفسنجان - داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مسرفسنجان
هوادار تهران - برق شیراز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
پیکان تهران - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
چادرملو اردکان- ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نصیری یزد
خیبر خرم آباد - کیا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختیخرم آباد
گل گهر سیرجان - شناور سازی قشم- ساعت ۱۸-ورزشگاه شهیدسلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۸:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان