پخش زنده
امروز: -
دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، فرآیند مهندسی ارزش را با هدف تقویت رویکرد زنجیره ارزش و تمرکز بر مدل توانمندسازی اشتغالمحور آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی گفت: این طرح با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار زنان روستایی و عشایری، گامی مهم به سوی پایدارسازی معیشت در جوامع محلی به شمار میآید.
خانم مریم طهماسبی افزود: پس از آغاز شکلگیری ۳۲ زنجیره ارزش در ۳۲ نقطه روستایی در سال ۱۴۰۳، برنامه توسعه این زنجیرهها به تعداد ۱۱۰ زنجیره برای سال ۱۴۰۴ تدوین و ابلاغ گردید. این طرح نشاندهنده تعالی نظام برنامهریزی آموزشی ترویجی سازمان تات در زمینه توانمندسازی این زنان است.
وی درباره اهمیت توسعه زنجیره ارزش و نقش زنان گفت: زنان روستایی و عشایری، پیشگامان زنجیرههای ارزش کسبوکارهای کوچک کشاورزی در کشور هستند، تجربه نشان میدهد که زنان از دیرباز با فعالسازی حلقههای تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی، بازیگران کلیدی و معماران حلقههای زنجیره ارزش کسبوکارهای خرد بودهاند.
مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی افزود:زنان روستایی و عشایری از طریق فرآوری تولیدات دامی، خشککردن محصولات باغی و گیاهان دارویی و تولید صنایعدستی از ضایعات، موجب ارزشآفرینی در بخش کشاورزی شدهاند.
خانم مریم طهماسبی گفت: رونق و توسعه پایدار این کسبوکارها، علاوه بر توانمندسازی اقتصادی زنان، به عنوان یک راهبرد بهینه بقاء برای خانوارهای روستایی و عشایری در نظر گرفته میشود.
وی با بیان اینکه مزایای اقتصادی و اجتماعی طرح توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش (مزرعه تا سفره) مزایا و دستاوردهای فراوانی در ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی به همراه دارد افزود: این دستاوردها شامل موارد ی، چون افزایش پایدار اشتغال مولد و کاهش فقر، افزایش میزان تولید و تنوع محصولات کشاورزی. ارتقاء کمی و کیفی سطح رفاه زندگی روستاییان و ارتقاء بهرهوری و درآمد در روستاها، تغییر در نگرش و رفتار جامعه محلی و افزایش امنیت غذایی است.
مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی گفت: تجارب جهانی نشان میدهند که زنجیرهای شدن فعالیتهای کشاورزی میتواند تا ۱۲ برابر بیشتر از حالتی که فعالیتها به صورت جزیرهای انجام میشوند، درآمد و ارزش خلق نماید. همچنین بکارگیری راهبردهای توسعه زنجیره ارزش در بین کشاورزان خرده مالک، منجر به افزایش ۴۲ درصدی درآمد و کاهش ۴۰ درصدی ضایعات محصولات شده است.
خانم مریم طهماسبی افزود: این طرح با تمرکز بر رویکرد دانشبنیان، اهداف متعددی را دنبال میکند که مهمترین آنها افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی زنان روستایی و عشایری، مدیریت بهینه تولیدات خرد کشاورزی برای کاهش ضایعات، ایجاد ارزشافزوده بیشتر برای محصولات تولید شده و شناسایی پتانسیلهای تولیدی روستاها است.
وی گفت: موفقیت این طرح با پیوند «دانش بومی» و «سرمایه اجتماعی در جوامع محلی» از طریق شبکهسازی منطقهای، موجب شکلگیری دارایی ارزشمندی میشود که در صورت پشتیبانی مناسب، مزیت رقابتی پایداری برای جوامع روستایی و عشایری ایران میآفریند.
مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی درباره مراحل اجرا و مخاطبان طرح افزود: این طرح در سطح استانهای کشور در قالب ۴ مرحله برنامهریزی شده و در حال اجرا است. این مراحلها شامل مطالعات اولیه، شناسایی ظرفیتها و نیازسنجی، ارائه آموزشهای تخصصی و تولید، و فاز توسعه بازار میباشند.
خانم مریم طهماسبی افزود: مخاطبان اصلی طرح را زنان تولیدکننده در بخشهای مختلف، تشکلهای اقتصادی فعال محلی و دختران تحصیلکرده روستایی و عشایری تشکیل میدهند.
وی شاخصهای انتخاب مخاطبان شامل تولیدکننده بودن محصولات کشاورزی، گذراندن دورههای مدیریت کسب وکار، مشارکت فعال در فعالیتهای گروهی، و انگیزه بالا برای انجام فعالیتهای اقتصادیدانست و گفت: بسترسازی لازم با هدف ایجاد بازارهای دائمی، فصلی، محلی، منطقهای، ملی و مجازی برای تولیدات کشاورزی و روستایی زنان از دیگر اهداف توسعه این طرح است.