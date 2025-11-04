در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی و فنی جمهوری اسلامی ایران و کویت، بر رفع موانع و گسترش داد و ستد بین دو کشور تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی و فنی جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت امروز در سطح معاونان وزرای تجارت دو کشور در کویت برگزار شد.

در این نشست که به ریاست محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و مروة الجعیدان معاون وزارت بازرگانی و تجارت کویت و حضور نمایندگان نهادهای تجاری، گمرکی و بنادر دو کشور برگزار شد، ظرفیت‌های گسترش داد و ستد کالا میان ایران و کویت و موانع موجود در زمینه فعالیت تجار ایرانی در کویت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قرار است متن نهایی صورتجلسه همکاری تجاری دو کشور پس از بررسی پیش نویس توسط تیم های فنی دو کشور، ۱۴ آبان به امضای معاونان وزارت تجارت و بازرگانی دو کشور به امضا برسد.

رئیس اتاق مشترک ایران و کویت از برگزاری نشست کمیسیون مشترک بازرگانی دو کشور خبر داده و گفت: برگزاری مجدد کمیسیون مشترک پس از بیش از یک دهه وقفه، نقطه عطفی در مسیر بازآفرینی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز تدوین نقشه راهی جامع برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در آینده باشد.

وی افزود: محور‌های مورد بحث در نشست‌های این کمیسیون شامل موضوعات اقامت و ویزا، صدور مجوز کار برای اتباع خارجی، تسهیل سرمایه‌گذاری، همکاری در حوزه شیلات و آبزیان و همچنین موضوعات مرتبط با گردشگری و کشاورزی در کشور کویت خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت ابراز امیدواری کرد: این سفر دو روزه و نشست‌های متعدد آن بتواند نتایج سازنده‌ای برای هر دو کشور به همراه داشته باشد و مسیر جدیدی را در روابط اقتصادی و تجاری تهران و کویت بگشاید.

در این نشست که با حضور هیات بلندپایه‌ای از ایران به ریاست محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آغاز به کار کرده است، مدیرکل کشور‌های عربی سازمان توسعه تجارت، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان تخصصی نیز حضور دارند.