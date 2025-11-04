پخش زنده
مردم شهیدپرور شهرستان های استان مرکزی در روز ۱۳ آبان با حضوری چشمگیر در راهپیمایی باشکوه روز ملی مبارزه با استکبار، بار دیگر بیعت خود را با آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ راهپیمایی در تمامی شهرستانها برگزار شد، با سردادن شعارهای محوری «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، تجلی اتحاد و ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای جهانی بود. شرکتکنندگان با محکوم کردن اقدامات مداخلهجویانه، بر استمرار مسیر مقاومت تأکید کردند.