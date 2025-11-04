به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، از توقیف کامیون حامل بار قاچاق در بانه خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی در حین بازرسی از یک دستگاه کامیون باری محموله سنگین کالا و لوازم مصرفی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی از توقیف کامیون و تشکیل پرونده برای راننده حامل قاچاق خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله بزرگ قاچاق را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین از کشف محموله سیگار قاچاق در محور سنندج به دهگلان خبر داد و گفت: از یک دستگاه سواری سمند ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشت: در سنندج نیز سارق حرفه‌ای ساختمان‌های نیمه کاره و محتویات داخل خودرو با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت دستگیر شد.

الهی یادآور شد: شهروندان هر گونه موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.