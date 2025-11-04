پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کردستان: کامیون حامل بار قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان بانه توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، از توقیف کامیون حامل بار قاچاق در بانه خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی در حین بازرسی از یک دستگاه کامیون باری محموله سنگین کالا و لوازم مصرفی قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی از توقیف کامیون و تشکیل پرونده برای راننده حامل قاچاق خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله بزرگ قاچاق را ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین از کشف محموله سیگار قاچاق در محور سنندج به دهگلان خبر داد و گفت: از یک دستگاه سواری سمند ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.
وی اظهار داشت: در سنندج نیز سارق حرفهای ساختمانهای نیمه کاره و محتویات داخل خودرو با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت دستگیر شد.
الهی یادآور شد: شهروندان هر گونه موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.