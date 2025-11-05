افت ۸۵ درصدی آورد رودخانههای استان بوشهر
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر از کاهش ۵۴ درصدی بارندگی و افت ۸۵ درصدی آورد رودخانههای استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی محمدی بیان کرد: دادههای ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری و مشاهدات میدانی نشان میدهد که استان بوشهر در یکی از خشکترین سالهای آبی اخیر قرار دارد و رفع ناترازی منابع و مصارف آب باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی مصرف آب استان بوشهر از محل تأسیسات آبشیرینکن استان را یک میلیارد مترمکعب در سال اعلام کرد و افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، مجموع مصارف فعلی استان از منابع سطحی، زیرزمینی و نمکزدایی بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال است که تا افق ۱۴۰۷ به حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب میرسد؛ این افزایش به معنای فشار مضاعف بر منابع آب تجدیدپذیر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و آیندهنگر شرکت آب منطقهای بوشهر، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سدهای در حال ساخت استان با هدف تنظیم جریانهای سطحی و تقویت ذخایر آب شرب و کشاورزی، بهرهگیری از پسابهای تصفیه شده شهری و صنعتی در چرخههای بازچرخانی و توسعه تأسیسات آبشیرینکن ساحلی بر اساس برنامهریزی بلندمدت، از جمله مهمترین راهکارهای تأمین منابع آب پایدار در سالهای پیشرو محسوب میشود.
وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در برنامه سازگاری با کم آبی، بیان کرد: اجرای سامانههای نوین آبیاری، اصلاح نخیلات و حذف محصولات آببر و جایگزینی با الگوی کشت کم آب بر از اولویتهای اصلی در کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی است.
محمدی با تأکید بر اجرای دقیق آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: تمام دستگاههای اجرایی موظف به همکاری در ساماندهی چاههای غیرمجاز هستند و شرکت آب منطقهای با کمک دادستانی و نیروی انتظامی، انسداد چاههای جدید حفاریشده و فاقد مجوز را با اولویت شهرستانهای دارای بحران آب دنبال میکند.