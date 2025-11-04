فردا چهارشنبه ۱۴ آبان ماه، به علت وقوع پدیده گرد و خاک و پیش بینی آلودگی هوا، مدارس همه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار و با توجه به تداوم شرایط آلودگی هوا در مرکز و شرق استان فردا مدارس همه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزش عالی در نوبت صبح و بعد از ظهر در شهرستان‌ های بندرعباس، میناب، جاسک، سیریک، رودان، بشاگرد، قشم و بندرخمیر تعطیل و آموزش به صورت مجازی است.

مهرداد حسن زاده افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه و با موافقت استاندار هرمزگان؛ به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان این تصمیم گرفته شده است.

حسن زاده افزود؛ کارکنان دستگاه های دولتی که بیماری زمینه ای دارند نیز در این شهرستان ها می توانند فردا با هماهنگی مدیران به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی همچنین توصیه کرد: مردم در صورت نیاز به خروح از منزل، حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز گفت: این پدیده تا روز پنج‌شنبه با هشدار سطح زرد ادامه دارد.

بیجندی افزود: میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش شدید باد و گرد و خاک دارند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان افزود: این باد‌ها افزون بر منشأ محلی، از استان‌های همجوار نیز وارد استان می‌شوند.

این شرایط امروز نیز موجب تعطیلی مدارس و لغو پروازهای فرودگاه بندرعباس شد.