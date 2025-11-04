پخش زنده
امروز: -
زبان فارسی، ستون هویت فرهنگی ماست؛ توجه به زبان معیار، گامی مهم در حفظ این میراث ارزشمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زبان فارسی نه تنها وسیلهای برای ارتباط، بلکه ستون اصلی هویت فرهنگی ما به شمار میرود و گنجینهای از تاریخ، هنر و ادبیات غنی این سرزمین را در خود جای داده است. از این رو، توجه ویژه به زبان معیار و ترویج استفاده صحیح از آن، اقدامی حیاتی در جهت حفظ این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده محسوب میشود. با تقویت زبان فارسی، ما در واقع هویت فرهنگی خود را پاس داشته و زمینههای رشد و شکوفایی آن را فراهم میکنیم.