به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زبان فارسی نه تنها وسیله‌ای برای ارتباط، بلکه ستون اصلی هویت فرهنگی ما به شمار می‌رود و گنجینه‌ای از تاریخ، هنر و ادبیات غنی این سرزمین را در خود جای داده است. از این رو، توجه ویژه به زبان معیار و ترویج استفاده صحیح از آن، اقدامی حیاتی در جهت حفظ این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده محسوب می‌شود. با تقویت زبان فارسی، ما در واقع هویت فرهنگی خود را پاس داشته و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن را فراهم می‌کنیم.