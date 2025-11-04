در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، سراسر استان پهناور کرمان امروز شاهد فریاد استکبارستیزی قشر‌های مختلف مردم به ویژه دانش آموزان بود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حضور گسترده نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها جلوه‌ای خاص به این آیین داده بود و بسیاری از راهپیمایان یوم‌الله ۱۳ آبان در حالی که تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش‌آموز را در دست داشند.؛ تاکید کردند «متحد و استوار مقابل استکبار» خواهند ایستاد.

فضای شهرستانها وبخشهای مختلف استان کرمان هم رنگ و بوی شعار‌های استکبارستیزانه به خود گرفت و صدای سرود‌های انقلابی و شعار مرگ بر آمریکا طنین‌انداز است.

دیدگاههای مختلف مردم بویژه دختران و پسران دانش‌آموز کرمانی درباره خصومت‌های آمریکا با ملت بزرگ ایران اسلامی هم جالب توجه وشنیدنی است.