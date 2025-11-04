پخش زنده
دیدار اعضای هئیترئیسه کمیته ملی پارالمپیک با رئیس رسانه ملی امروز با حضور جمعی از بانوان ورزشکار جانباز و توانیاب برگزار شد و رئیس رسانه ملی در این دیدار بر ضرورت بازآفرینی فرازهای غرورآفرین قهرمانان ورزشکار جانباز و توانیاب در قالب آثار فاخر رسانهای تأکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این نشست، ساره جوانمردی، عضو تیم ملی تیراندازی بانوان ایران و دارنده چند مدال طلای پارالمپیک با اشاره به نقش رسانه ملی در تقویت نگاه جامعه به ورزش جانبازان و توانیابان گفت: خوشبختانه در این دوره، پوشش رویدادهای ورزشی توسط رسانه ملی بهخوبی انجام شده است، هرچند برای رسیدن به نقطه مطلوبتر هنوز راهی پیش روست.
وی افزود: افتخارآفرینی ورزشکاران توانیاب در عرصه جهانی شایسته توجهی گستردهتر در قاب رسانه ملی است و کمیته پارالمپیک ایران برای رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری کرده است. جوانمردی تصریح کرد که روزی پارالمپیک، ورزش اول کشور خواهد شد.
زهرا نعمتی، عضو تیمملی تیراندازی با کمان بانوان معلول کشور و نخستین زن ایرانی دارنده سه طلای پیاپی پارالمپیک نیز در ادامه این دیدار با اشاره به اهمیت تولید رسانهای درباره دستاوردهای ورزشی جانبازان و توانیابان، اظهار کرد: بازنمایی موفقیتهای این قهرمانان در رسانه ملی نهتنها باعث امیدآفرینی در میان جانبازان و توانیابان، بلکه در سراسر جامعه انگیزه و نشاط ایجاد میکند. وی تأکید کرد که ورزش بانوان در میان این قشر به توجه دوچندان نیاز دارد و پوشش زنده رویدادها، الهامبخش نسلهای آینده است.
نقش راهبردی رسانه ملی در حمایت از کاروانهای پارالمپیک
پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی نیز با اشاره به جایگاه ارزشمند این جامعه در عرصه افتخارات ملی، عنوان کرد: سهم آثار تلویزیونی و مستندِ روایتگر تلاشها و کامیابیهای قهرمانان پارالمپیک در مقایسه با گستره موفقیتهای آنان، هنوز اندک است و باید بهطور جدی توسعه یابد.
وی تأکید کرد که بازآفرینی فرازهای غرورآفرین این قهرمانان در قالب آثار فاخر رسانهای میتواند روح امید و پویایی را در جامعه جاری سازد، افزود: یکی از مفصلهای بنیادین تولید آثار نمایشی فاخر، گردآوری و مستندسازی تاریخ شفاهی قهرمانان پارالمپیک است.
جبلی افزود: اگر فدراسیون ذیربط این مأموریت را آغاز کرده است، شایسته است این گنجینه ارزشمند در اختیار رسانه ملی قرار بگیرد تا با تکیه بر توان دراماتیکی و پژوهشی، فیلمنامههایی غنی و ساختارمند برای ساخت مجموعههای تلویزیونی، فیلمها و مستندهای ماندگار فراهم شود.
رئیس رسانه ملی با تأکید بر نقش راهبردی صداوسیما در حمایت از کاروانهای پارالمپیک عنوان کرد: در پوشش رویدادهای پارالمپیک آسیایی و جهانی، همه ظرفیتهای سازمان بهکار گرفته شده است. هرچند برخی محدودیتها وجود دارد، اما شبکه ورزش بخش عمده مسئولیت این مأموریت ملی را بر دوش دارد.
وی با اشاره به اینکه طراحی شبکههای اینترنتی در بستر «تلوبیون» نیز میتواند عمق پوشش رسانهای فعالیتها و مسابقات ورزشکاران جانباز و توانیاب را افزایش دهد، گفت: رسانه ملی در همه صحنههای غرورانگیز و افتخارآفرین این قهرمانان حاضر بوده و هر زمان که امکان پوشش مستقیم رقابتها فراهم باشد، آنتن تلویزیون و رادیو تمامقد در خدمت این ایشان است.
بازنمایی افتخارات ورزشی و تقویت روحیه امید در مردم
در ادامه، غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه صداوسیما در انعکاس رویدادهای مربوط به توانیابان و جانبازان ورزشکار و قهرمان کشور در شاخههای گوناگون، عملکرد مفیدی داشته است، گفت: ورزشکاران جانباز، توانیاب و معلولین افتخاراتی در سطح جهانی کسب میکنند که بازنمایی آن در صداوسیما میتواند روحیه مردم را تقویت کند و موجب توسعه و ارتقای ورزشهای پارالمپیک میشود.
کارگری ضمن اشاره به اینکه قهرمانی جانبازان و توانیابان ورزشکار دستاورد مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، عنوان کرد: پیش از انقلاب ما در این زمینه ورزشی فعالیت نداشتیم. فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله فدراسیونهای مختلفی تشکیل شد. اکنون کمیته ملی پارالمپیک ۲۰ فدراسیون را تحتپوشش خود قرار داده و رشتههای دو فدراسیون کاملاً مخصوص جانبازان و نابینایان است.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ورزشکاران جانباز و معلول ما ۴۵۰۰ مدال گرفتهاند که از این تعداد ۲۱۵ مدال طلا بوده است. ایران اکنون پس از کره و ژاپن در ورزشهای جانبازان و معلولان مقام دوم را در اختیار دارد. در پارالمپیک پاریس بیشترین افتخارات به ورزشکاران ایران رسید و بانوان ما بهصورت ویژهتری درخشیدند و از ۱۰ نفر شرکتکننده در پارالمپیک پاریس، هفت نفر از شرکتکنندگان ما مدالآور شدند. همچنین از بین ۱۲۹ کشور، ایران بهعنوان کشور برتر در توسعه پارالمپیک زنان انتخاب شده است. چنین موفقیتهایی در شرایطی ایجاد شده که برخی کشورها ما را متهم به محدودیت برای بانوان ورزشکار میکنند.
وی ادامه داد: چند ماه قبل نیز از طرف کمیته پارآسیایی، ایران بهعنوان قطب علمی آسیا انتخاب شد و درخواست کردند که مرکز آموزش عالی پارآسیا را احداث کنیم که این امر پیگیری شد و در حال برگزاری نخستین دوره هستیم.
کارگری با تأکید بر اینکه ساره جوانمردی بهترین، قویترین و ممتازترین ورزشکار تاریخ ایران در المپیک و پارالمپیک است، عنوان کرد: این ورزشکار چهار مدال طلا و یک برنز دارد و کشورهای خارجی به او لقب «ملکه تپانچه جهان» را اعطا کردهاند. زهرا نعمتی دیگر ورزشکار قهرمان ماست که بهعنوان سفیر سازمان ملل و مدیر نمونه آسیا انتخاب شده است.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک یادآوری کرد: پخش زنده مسابقات پارالمپیک میتواند بیش از گذشته نشاط اجتماعی را تقویت کند و افزایش کیفیت برنامههای ورزشی صداوسیما، تولید مستند، سریال، انیمیشن و… در معرفی ورزشکاران و آگاهی نسبت به نیازها و دغدغههای جامعه جانبازان و معلولین ورزشکار بسیار مهم است.
در بخشی از این جلسه معاونین و مدیران ارشد صداوسیما و مدعوین از کمیته پارالمپیک، به بیان نکاتی برای افزایش کیفیت همکاریها و رسیدن به نقطه مطلوب در روایت قهرمانی ورزشکاران جانباز و توانیاب پرداختند. ازجمله موضوعات مورداشاره در این جلسه میتوان به لزوم توجه همهجانبه بهتمامی رشتههای ورزشی در پارالمپیک، چگونگی پخش رویدادهای ورزشی در رقابتهایی که امکان پخش زنده ندارند، افزایش کمی و کیفی برنامههای ورزشی صداوسیما، آشنایی مجریان برنامههای ورزشی رسانه ملی با ورزشهای جانبازان و توانیابان، انعکاس پرفروغتر موفقیتهای بانوان ورزشکار معلول در پارالمپیک و سایر رقابتهای جهانی و… اشاره کرد.