به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ روستای قوپی‌باباعلی مهاباد نماد وحدت شیعه و سنی در منطقه است که مردم آن به حضور فعال در آیین‌های ملی و مذهبی شهره هستند.

راهپیمایی سیزدهم آبان در این روستا نه‌تنها نمادی از گرامیداشت یوم الله، بلکه جلوه‌ای از وحدت و همدلی میان شیعه و سنی در این منطقه است.

در روستای قوپی باباعلی، دانش آموزان با گام‌هایی استوار به میدان آمده‌اند تا بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

راهپیمایی در روستای قوپی باباعلی، فقط یک مراسم ساده نیست؛ بلکه پیامی روشن از وحدت ملی و انسجام اسلامی است.